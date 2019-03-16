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الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض والشرقية لـ 5 ساعات

الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض والشرقية لـ 5 ساعات
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبهين على المنطقة الشرقية والرياض، تحذر فيهما من الأمطار الرعدية.

وأوضحت الأرصاد أن المنطقة الشرقية ستشهد ” هطول أمطار رعدية واستمرار انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والعوالق الترابية ” ، وذلك حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

كما بيَّنت أن الرياض ستشهد ” استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، بدءًا من التاسعة مساء اليوم، وتستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل.


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