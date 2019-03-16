زيدان يشعل ملعب سانتياغو برنابيو ويستهل ولايته بالفوز

نواف السالم(صدى):

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، فوزًا مهماً، على سيلتا فيغو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يأتي هذا الفوز في مستهل الولاية الثانية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، إذ سجل هدف المباراة إيسكو في الدقيقة 62، فيما أضاف الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 من الشوط الثاني.

واشتعل ملعب ” سانتياغو برنابيو ” بالهتافات لـ زيدان، وثارت الجماهير بصوت هائل حين أعلنت شاشة الملعب عن اسم المدرب زيدان.

وتضع الجماهير آمالها على زيدان لاستعادة أمجاد الميرنغي مرة أخرى، بعد هذا الموسم الكارثي، الذي ودع خلاله الفريق المنافسة على كل الألقاب.