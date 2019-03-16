أصحاب السمو الأمراء يؤدون صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن

الرياض(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخو الفقيدة), وعدد من أصحاب السمو الأمراء, وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وزوج الفقيدة فهد بن فالح الدامر, وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمعاً من المواطنين.