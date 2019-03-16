بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية .
كما توقعت نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق ( الجوف . القصيم و نجران ).
وحذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جازان ، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف، غدًا الأحد.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأحد 2019/03/17 في #المملكة #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/dbbcJQC8eR
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) March 16, 2019
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