بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية .

كما توقعت نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق ( الجوف . القصيم و نجران ).

وحذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جازان ، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف، غدًا الأحد.