اغتصاب عجوز طلبت العلاج داخل مركز استشفائي

تونس(صدى):

تعرَّضت عجوز ثمانينية، إلى الاغتصاب من قبل ” مدلك ” عشريني داخل مركز استشفائي بالعاصمة التونسية.

وسافرت السيدة إلى تونسي، للحصول على جلسات تدليك للتداوي بعد انتهاء مراحل علاجها، ليتم اغتصابها من قبل المدلك الذي لم يتجاوز الـ28 عامًا.

وهرب المدلك عقب اغتصابه لها إلى مسقط رأسه في ولاية جندوبة التونس، إلا أن مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية تمكن من التعرف على مكانه والقبض عليه، تمهيدًا للتحقيق معه.