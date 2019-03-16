أصالة: عبدالمجيد عبدالله لا شبيه ولا مثيل له

أميرة خالد(صدى):

وجَّهت الفنانة السورية أصالة، رسالة غزل إلى المطرب والملحن عبدالمجيد عبدالله، واصفة إياه بأنه لا مثيل له.

وكتبت أصالة عبر ” تويتر ” : ” عبد المجيد عبد الله ما له شبيه وما له مثيل مو بسّ بالفنّ ” ، مضيفة: ” بل بالشهامة والكرم والثقافة والأخلاق، الله يحفظه ويخلّيه ويمتّع الدنيي بوجوده، اللهم آمين ” .

وكان عبد المجيد عبد الله كشف عن رأيه في صوت أصالة، قائلًا: ” أصالة مغنية جبارة ما توقف عندها الألوان ما شاء الله.. خليجي مصري لبناني صوت قادر متمكن شاطرة بلا حدود أحبها وأحب صوتها ” .