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بالفيديو.. ” المغامسي ” عن اليهود والنصارى: لابد من التفريق بين العدو وأهل الكتاب

بالفيديو.. ” المغامسي ” عن اليهود والنصارى: لابد من التفريق بين العدو وأهل الكتاب
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن الحديث الشريف القائل بـ (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام)، حديث صحيح.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، أنه لابد من فهم المقصود بالحديث الشريف، و التفريق بين العدو المحارب وبين من هم من أهل الكتاب؛ حتى لا ينسب للإسلام أنه يعادي ويحارب وينشر البغضاء بين العباد.

وأشار ” المغامسي ” ، إلى أن اليهود والوثنيين هما الذين كانوا ظاهرين في المدينة قبل قدوم الرسول ” صلَّ الله عليه وسلم ” إليها؛ لذلك أراد النبي أن يرفع الذلة التي كانت في الناس وأن يشعروا أنهم أعزة بالإسلام.

وأضاف : ” وعزة الشيء سبب في الدخول به، فرأى النبي ضرورة رفع المسلمين فإذا رأى اليهود تلك العزة ربما يدفعهم ذلك لأن يلتحقوا بالدين الإسلامي ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 69229 ] نشر منذ 2 دقيقتين

شكراً لك ياشيخ على هاالدرس وبارك فيك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 69229 ] نشر منذ 2 دقيقتين

شكراً لك ياشيخ على هاالدرس وبارك فيك ,, آمين ,,

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