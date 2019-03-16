بالفيديو.. ” المغامسي ” عن اليهود والنصارى: لابد من التفريق بين العدو وأهل الكتاب
أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن الحديث الشريف القائل بـ (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام)، حديث صحيح.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، أنه لابد من فهم المقصود بالحديث الشريف، و التفريق بين العدو المحارب وبين من هم من أهل الكتاب؛ حتى لا ينسب للإسلام أنه يعادي ويحارب وينشر البغضاء بين العباد.
وأشار ” المغامسي ” ، إلى أن اليهود والوثنيين هما الذين كانوا ظاهرين في المدينة قبل قدوم الرسول ” صلَّ الله عليه وسلم ” إليها؛ لذلك أراد النبي أن يرفع الذلة التي كانت في الناس وأن يشعروا أنهم أعزة بالإسلام.
وأضاف : ” وعزة الشيء سبب في الدخول به، فرأى النبي ضرورة رفع المسلمين فإذا رأى اليهود تلك العزة ربما يدفعهم ذلك لأن يلتحقوا بالدين الإسلامي ” .
كيف يقرأ الشيخ المغامسي حديث (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام)؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/6mISex61OD
— MBC1 (@mbc1) March 16, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69229 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شكراً لك ياشيخ على هاالدرس وبارك فيك ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69229 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شكراً لك ياشيخ على هاالدرس وبارك فيك ,, آمين ,,