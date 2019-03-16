بالفيديو.. ” المغامسي ” عن اليهود والنصارى: لابد من التفريق بين العدو وأهل الكتاب

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن الحديث الشريف القائل بـ (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام)، حديث صحيح.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، أنه لابد من فهم المقصود بالحديث الشريف، و التفريق بين العدو المحارب وبين من هم من أهل الكتاب؛ حتى لا ينسب للإسلام أنه يعادي ويحارب وينشر البغضاء بين العباد.

وأشار ” المغامسي ” ، إلى أن اليهود والوثنيين هما الذين كانوا ظاهرين في المدينة قبل قدوم الرسول ” صلَّ الله عليه وسلم ” إليها؛ لذلك أراد النبي أن يرفع الذلة التي كانت في الناس وأن يشعروا أنهم أعزة بالإسلام.

وأضاف : ” وعزة الشيء سبب في الدخول به، فرأى النبي ضرورة رفع المسلمين فإذا رأى اليهود تلك العزة ربما يدفعهم ذلك لأن يلتحقوا بالدين الإسلامي ” .