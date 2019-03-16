بالفيديو.. كيا تكشف عن أكبر سياراتها ” تيلورايد 2020 “

أميرة خالد(صدى):

كشفت كيا عن أكبر سياراتها على الإطلاق خلال تاريخها باسم تيلورايد 2020، والتي تعد منافسة مباشرة للطرازات الأكثر شعبية بفئة الـSUV متوسطة الحجم مثل تويوتا هايلاندر، فورد اكسبلورر وهوندا بايلوت، لذا قامت قناة Doug DeMuro على اليوتيوب بعمل مراجعة لها لاستكشاف أبرز مميزاتها.

تتشارك كيا تيلورايد 2020 ذات الثلاثة صفوف منصتها مع هيونداي باليسايد، حيث تعد تيلورايد أكبر من طراز سورينتو، رغم أن الأخيرة توفر خيار ثلاثة صفوف من المقاعد، ولكن الـSUV الجديدة توفر مقصورة رحبة أكثر.

توفر سورينتو في الواقع بشكل اختياري 7 مقاعد فقط للركاب، في حين تتاح تيلورايد 2020 مع 8 مقاعد أكثر راحة ورحابة منها، ولكن حسب مراجعة Doug DeMuro لتيلورايد، فسوف يكون من الصعب بعض الشئ أن يجلس بالصف الأخير من الـSUV الأكبر 3 أشخاص بالغين، حيث لا يجب محاولة فعل ذلك سوى في الضرورة القصوى.

فيما عدا الصف الأخير، توفر تيلورايد 2020 مساحة رحبة للغاية داخل مقصورتها المصنوعة من مواد أفخم من تلك المتوفرة بمقصورات المنافسين، حيث أن الخامات الداخلية والخارجية مثيرة للإعجاب مع ذراع ناقل ذو مظهر وشعور كلاسيكي ممتع.

هذا ومن حيث الأداء، تأتي كيا تيلورايد 2020 مع محرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر للعزم متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بدفع أمامي أو رباعي اختياري، حيث يشير فيديو المراجعة لكون الـSUV الكبيرة سريعة بشكل معقول مع قوة كافية، رغم أنها لا تبدو مختلفة للغاية عن منافسيها في هذه النقطة، بجانب تقديمها لتجربة ركوب مريحة للغاية مع مستوى عالي من الهدوء داخل المقصورة.