الأحوال المدنية: لا يمكن تجديد البطاقة للموقوفة خدماتهم

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم إمكانية تجديد بطاقة الأحوال للموقوفة خدماتهم في الوقت الحالي.

وأكدت الوكالة، أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يُعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

وكان قد تم تداول أنباء على لسان المتحدث الرسمي للأحوال محمد الجاسر، تفيد بأن الموقوفة خدماتهم يمكنهم حاليًا الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للتابعين، وتسجيل الواقعات المدنية، عدا تجديد البطاقة أو إصدار شريحة البيانات ” البرنت ” .