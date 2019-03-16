سييرا: أركز على الدوري ثم باقي البطولات

ماجد محمد(صدى):

أعرب التشيلي خوسيه سييرا، مدرب نادي الاتحاد، عن سعادته بتحقيق الفوز على الحزم والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وأكد ” سييرا ” ، أن تركيزه منذ قدومه إلى الفريق هو بطولة الدوري ومن ثم باقي البطولات، موضحًا أنه سيواصل العمل بشكل أقوى خلال فترة توقف الدوري الحالية، والعودة بشكل أقوى والصعود بشكل أفضل في سلم ترتيب الدوري.

ومنح سييرا، اللاعبين راحة بسبب توقف مباريات الدوري لمدة أسبوعين، وذلك بعد فوز الفريق على مضيفه الحزم، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري كأس اﻷمير محمد بن سلمان.