شركة إريكسون تعلن عن توافر 5 وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إريكسون ” Ericsson ” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات ،وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي عمليات ثاني- تقنية المعلومات ، مهندس حلول ، رئيس قسم العمليات ، مدير مشروع العملاء ، ومدير البرامج.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).