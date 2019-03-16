بالفيديو.. فهد المولد: لا أحد سيوقفنا وسأشكل ثنائي خطر مع بيرجيوفيتش

نواف السالم(صدى):

علق فهد المولد لاعب الاتحاد، على فوز فريقه اليوم السبت على فريق الحزم بثلاث أهداف دون رد في إطار منافسات الجولة 24 من دوري كأس اﻷمير محمد بن سلمان.

وقال المولد خلال لقاء تلفزيوني له عقب المباراة : كنا رِجال في الملعب وبصمة المدرب بانت، دخلنا بتركيز لأهمية المباراة، وألف مبروك لجمهور الاتحاد.

وأضاف المولد قائلًا : متى ما حضرت روح لاعبي الاتحاد لا أعتقد بأن أحد سيوقفنا، وسأشكل ثنائي خطر مع بيرجيوفيتش.

وقفز الاتحاد للمركز 13 بعدما وصل رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز 12.