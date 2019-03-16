السفارة بفرنسا تحذر المواطنين من الذهاب إلى الشانزليزيه

باريس(صدى):

حذرت سفارة المملكة في فرنسا، المواطنين الزائرين والمقيمين من الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه نظرًا لاستمرار الاحتجاجات.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : نظراً لاستمرار الاحتجاجات، فإن السفارة تنصح مواطنيها بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها.

وعاد متظاهرو السترات الصفراء إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، بعدما تراجعت وتيرة الاحتجاجات التي كانوا يقومون بها.