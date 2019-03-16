” معادن ” تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت شركة التعدين العربية السعودية “ معادن ” ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة.
وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في ” الرياض، ورأس الخير، ورأس الزور، ومصنع الجلاميد ” .
والوظائف هي:
1. مهندس- تنسيق العمليات.
2. فني صيانة ميكانيكية.
3. مشرف مختبر.
4. فني- السلامة.
5. مهندس ثاتي- السلامة.
6. مشرف- الصحة والسلامة والبيئة.
7. محلل أعمال- الميزانية والتخطيط.
8. مدير مستودع.
9. مهندس ثاني- العمليات الفنية العامة والجودة.
10. مهندس أول- مراقبة العمليات العامة والجودة.
11. محاسب.
12. رئيس قسم- الخدمات المباشرة والعقود والتوريدات.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الرابط هنـــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69214 ] نشر منذ 22 دقيقة
فرصة الشباب ,,
,, موفقين خير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69214 ] نشر منذ 22 دقيقة
فرصة الشباب ,,
,, موفقين خير ,,