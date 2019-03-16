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” معادن ” تعلن عن وظائف شاغرة

” معادن ” تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية السعودية “ معادن ” ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في ” الرياض، ورأس الخير، ورأس الزور، ومصنع الجلاميد ” .

والوظائف هي:
1. مهندس- تنسيق العمليات.
2. فني صيانة ميكانيكية.
3. مشرف مختبر.
4. فني- السلامة.
5. مهندس ثاتي- السلامة.
6. مشرف- الصحة والسلامة والبيئة.
7. محلل أعمال- الميزانية والتخطيط.
8. مدير مستودع.
9. مهندس ثاني- العمليات الفنية العامة والجودة.
10. مهندس أول- مراقبة العمليات العامة والجودة.
11. محاسب.
12. رئيس قسم- الخدمات المباشرة والعقود والتوريدات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الرابط هنـــا .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 69214 ] نشر منذ 22 دقيقة

فرصة الشباب ,,

,, موفقين خير ,,

[ عدد التعليقات: 69214 ] نشر منذ 22 دقيقة

فرصة الشباب ,,

,, موفقين خير ,,

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