” معادن ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية السعودية “ معادن ” ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في ” الرياض، ورأس الخير، ورأس الزور، ومصنع الجلاميد ” .

والوظائف هي:

1. مهندس- تنسيق العمليات.

2. فني صيانة ميكانيكية.

3. مشرف مختبر.

4. فني- السلامة.

5. مهندس ثاتي- السلامة.

6. مشرف- الصحة والسلامة والبيئة.

7. محلل أعمال- الميزانية والتخطيط.

8. مدير مستودع.

9. مهندس ثاني- العمليات الفنية العامة والجودة.

10. مهندس أول- مراقبة العمليات العامة والجودة.

11. محاسب.

12. رئيس قسم- الخدمات المباشرة والعقود والتوريدات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الرابط هنـــا .