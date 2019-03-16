الجماهير ساخرة من رفض احتجاج الهلال: هل أمر الوحدة لاعبه بعدم التهديف؟

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم السبت، رفض احتجاج نادي الهلال ضد نادي الوحدة، لمشاركة لاعبه محمد القرني في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبها، سخرت الجماهير الهلالية من قرار لجنة الانضباط واستناده على المادة (132) من لائحة الأخلاق والانضباط؛ حيث يرى أن مشاركة اللاعب لم تكن مؤثرة باللقاء؛ لترد الجماهير ساخرة بأن الوحدة أمر اللاعب القرني بعدم التصويب على المرمى أو إحراز الأهداف أو لمس الكرة في اللقاء؛ وهو أمر غير مقبول عقليًا.

وكانت ” صدى ” قد علمت من إدارة نادي الهلال أنها قررت، رفع استئناف للجنة الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم برفض احتجاج النادي ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني؛ في لقاء الفريقين الأخير ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.