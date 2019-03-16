مسجد النور بنيوزيلندا بُني على نفقة الملك فهد

ويلينجتون(صدى):

شهد مسجد ” النور ” ومسجد آخر في كرايست تشيرش، أمس الجمعة، جريمة إرهابية مروعة راح ضحيتها أكثر من 40 شخصًا وأصيب 20 آخرين بجروح بالغة نتيجة الهجومين الإرهابيين.

وعن مسجد ” النور ” الذي شهد إحدى المذبحتين؛ فهو يقع في بلدة تقع أقصى شرق نيوزيلندا تسمى ” مدينة المسيح ” وبها أكبر الكنائس؛ فينا تم تسميته بذلك لأنه أول مسجد تشرق عليه شمس كل يوم في الأرض، فهو يسبق جميع المساجد في الأذان والصلاة كل يوم.

وبُني المسجد قبل ثلاثين عامًا على نفقة الملك فهد، رحمه الله؛ حيث لما جاءت موجة الابتعاث امتلأ المسجد بالطلبة السعوديين، بينما قال الشيخ العبودي: ” هذا المسجد أنا بنيته قبل ثلاثين سنة بتكليف من الملك فهد ومستنداته عندي، لم أجد أحدا ثقة أسلمه إياها آنذاك فأخذتها معي ” .

ويتردد على المسجد العديد من المسلمين من كافة مدن نيوزيلندا، ويعتبرونه ضمن أهم المزارات الإسلامية في الدولة، ويتناوب على خطبة الجمعة به العديد من الخطباء وبكل اللغات.

وفي السياق نفسه، تبلغ سعة المسجد، أكثر من 100 مصلٍ، وبه أكبر مكتبة تضم المئات من الكتب الدينية والتراثية، وأماكن لإقامة الضيوف المغتربين القادمين من مدن أخرى بنيوزيلندا، ومطبخ لإعداد وجبات للضيوف، وقاعات لتعليم الأطفال الأعمال اليدوية والرسم.