حاتم خيمي: نعمل في النور والوحدة جامعة للقانون

ماجد محمد(صدى):

علق حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة على رفض احتجاج نادي الهلال ضد نادي الوحدة بشأن نظامية مشاركة اللاعب محمد القرني، قائلا:” الحمدلله كما ذكرت لكم نحن نعمل في النور وبإحترافية كاملة ونعمل ليل نهار من أجلكم جمهورنا الوحداوي العظيم “.

وأضاف خيمي في تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الحمد لله لا جديد ونادي الوحدة جامعة القانون ” .

ووجه خيمي الشكر للمهندس فراس مؤذن مدير الإحتراف بالنادي، مضيفا: ” كل الشكر لخبير اللوائح الأول في الشرق الأوسط الخبير الخفي اللي يمكن أقول اسمه نهاية الموسم ويمكن ما أقول ” .

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم رفضت احتجاج نادي الهلال ضد نادي الوحدة بشأن نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الـ23 , ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، في قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.