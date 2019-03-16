” العمل ” تحدد موعد وصول العمالة المنزلية الأوغندية وضوابط استقدامها

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتمية الإجتماعية عن وصول العمالة المنزلية الأوغندية خلال شهر واحد من تاريخ تسلم وكالات الإستقدام ، مع إمكانية إعادتها حال إكتشاف خلل في الشروط المتفق عليها وفق اتفاقية توظيف العمالة الأوغندية والتي جرى توقيعها عام 2017 .

وحددت الوزارة لوائح وأنظمة تحكم عملية الإستقدام التي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الماضي عبر “مساند” بتكلفة 7500 ريال وهي :

1-اتخاذ جميع التدابير المنصوص عليها لحقوق العمالة المنزلية وفقاً للمعايير الدولية ، مع حق التقاضي .

2-التعاون عبر القنوات الدبلوماسية لحل القضايا التي تنشأ خلال تنفيذ هذا الإتفاق .

3- اعتماد عقد عمل موحد ملزم لدي جميع الأطراف ” صاحب عمل ، والعامل المنزلي ، ومكتب الإتقدام في المملكة ، وكالة التوظيف بأوغندا ” .

4- أن يكون التوظيف من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات إستقدام مرخص لها في البلدين .

5- تنظيم وضبط تكاليف الإستقدام في كلا البلدين .

6-ضمان عدم فرض رسوم على العامل واستقطاعها من راتبه لصالح صاحب العمل أو وكالات الإستقدام .

7- تدريب العمالة وتثقيفها وضمان عدم ارتكابها لسوابق جنائية .