بالفيديو.. بعد قصيدة مواطن.. أمير عسير يستجيب لمطالبات أهالي كحلان

محمد بن طحيطح(صدى):

طلب المواطن عبد الهادي بن منيف التوم آل شبوه، إلقاء قصيدة إلى أمير منطقة عيسر الأمير تركي بن طلال؛ حيث عرض من خلالها جميع مطالب أهل ديرته ” كحلان ” التابعة لمحافظة تثليث.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة إلقاء المواطن الذي يتضح من ملابسه أنه يعمل في هيئة الهلال الأحمر، القصيدة وتقديم المطالب أمام أمير عسير؛ حيث لم يكن هذا ضمن برنامج الحفل.

ومن جانبه، لم يتوان الأمير تركي بن طلال الذي استمع للمطالب بصدر رحب؛ بل لم يكتف بذلك؛ حيث استجاب لها واعتمد وصول التيار الكهربائي وإنشاء مستوصف صحي بمركز كحلان والذي سيبدأ العمل به الأحد القادم؛ في مبنى المركز حتى الانتهاء من تدشين مبنى خاص به.