بالصور.. جريمة المسجدين الإرهابية تفضح الصحف الغربية 

ويلينجتون(صدى):

تجاهلت وسائل الإعلام الغربية في تغطيتها لهجوم نيوزيلندا الإرهابي نشر صور لدماء الضحايا، حتى بعد رفع جثث القتلى والمصابين.

ونشرت وسائل الإعلام الغربية صورة وحيدة بها دماء على ملابس بيضاء لشخص يبدو أنه غير مصاب، لكنه ربما كان يُسهم في إنقاذ ضحية.

ولم تنشر الصحافة ووسائل الإعلام الغربية صورة واحدة “مموّهة” لمشاهد القتل والضحايا والدماء، التي تمتلئ بها صفحاتها عند وقوع هجمات إرهابية.

وكانت الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجدَيْن في نيوزيلندا، الجمعة، نحو 89 دقيقة، تخللتها عشرات المشاهد البشعة والمروّعة، التي تمّ نقلها على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.