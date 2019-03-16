بالصور .. أفكار بسيطة تحول ملابسك القديمة لأغراض منزلية وشخصية جديدة
تلجأ الكثير من السيدات للتخلص من ملابسهن القديمة في محاولة لتفريغ دولاب الملابس وترتيبه لإستقبال الملابس الجديدة التي تحرص المرأة لشرائها مواكبةً للموضة ، إلا أن خبراء المرأة ينصحون بإستخدام هذه الملابس لصنع قطع جديدة تماماً للأغراض الشخصية والمنزلية .
وأكد الخبراء أنه يمكن إستخدام الملابس الزاهية على وجه الخصوص في صنع أغلفة للوسائد بحيث تضيفي مظهر جديد في غرفة النوم أو في صالة الجلوس .
كما يمكن صنع شنط كاجوال من الجينز أو القمصان تُستخدم في الرحلات والتجمعات الغير رسمية ، إضافة ً إلى إستخدام الملابس القديمة في صنع ربطات غريبة للرأس ، أو ملابس لحيواناتك الأليفة ومن ثم التصوير بجانبها ورفع صور مميزة على مواقع التواصل الإجتماعي .
كما يمكن إستغلالها في تغليف زجاجات المياه وصنع قارورة مميزة للورد أو وضع الأدوات الكتابية ، وإذا كنتي ستعطيها لبعض المحتاجين فيجب إنتقاء الملابس الجيدة حرصاً على مشاعرهم .
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