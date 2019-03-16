بالصور .. أفكار بسيطة تحول ملابسك القديمة لأغراض منزلية وشخصية جديدة

أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من السيدات للتخلص من ملابسهن القديمة في محاولة لتفريغ دولاب الملابس وترتيبه لإستقبال الملابس الجديدة التي تحرص المرأة لشرائها مواكبةً للموضة ، إلا أن خبراء المرأة ينصحون بإستخدام هذه الملابس لصنع قطع جديدة تماماً للأغراض الشخصية والمنزلية .

وأكد الخبراء أنه يمكن إستخدام الملابس الزاهية على وجه الخصوص في صنع أغلفة للوسائد بحيث تضيفي مظهر جديد في غرفة النوم أو في صالة الجلوس .

كما يمكن صنع شنط كاجوال من الجينز أو القمصان تُستخدم في الرحلات والتجمعات الغير رسمية ، إضافة ً إلى إستخدام الملابس القديمة في صنع ربطات غريبة للرأس ، أو ملابس لحيواناتك الأليفة ومن ثم التصوير بجانبها ورفع صور مميزة على مواقع التواصل الإجتماعي .

كما يمكن إستغلالها في تغليف زجاجات المياه وصنع قارورة مميزة للورد أو وضع الأدوات الكتابية ، وإذا كنتي ستعطيها لبعض المحتاجين فيجب إنتقاء الملابس الجيدة حرصاً على مشاعرهم .