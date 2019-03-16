هاني شاكر يوضح سر منح محمد رمضان ” تصريح بالغناء “

القاهرة(صدى):

كشف الفنان هاني شاكر عن سر منح محمد رمضان ” تصريح بالغناء ” ، قائلا إن محمد رمضان ليس عضوا بالفعل في نقابة المهن الموسيقية، ولم يخضع للاختبار أمام اللجنة الرسمية المكلفة بمنح تراخيص الغناء، ولكنه حصل على الترخيص القانوني بسبب عضويته في نقابة المهن التمثيلية.

ولفت شاكر:” هناك لائحة داخلية لاتحاد النقابات الفنية المصرية، تمنح الأعضاء حق الحصول على تصاريح عمل من النقابات الثلاث، وهذا ما حدث مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين، عندما تقدم للحصول على تصريح إقامة حفله “.

ومن جهته، قال المستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق اللائحة، فكل نجوم الغناء يقدمون الأعمال الدرامية بموجب هذه اللائحة، كما أن عددا كبيرا من أعضاء نقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية قدموا حفلات غنائية.

وكان محمد رمضان بدأ الدعاية لما أسماه “أقوى حفل في مصر” والمقرر تنظيمه في مركز المنارة بالتجمع الخامس يوم 29 مارس الجاري، بمشاركة فرقة استعراضية، ومن المقرر أن يقدم رمضان 15 أغنية من بينها أغنياته المعروفة “نمبر وان” و”أنا الملك” و”مافيا” و “فيرس” و”القمر”، إضافة إلى أغنيات تقدم للمرة الأولى.