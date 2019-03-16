معتقدات خاطئة عن قلة حليب الأم.. تعرفي عليها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور مرتضى شعبان اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة ، تداولت الأمهات على مر الأجيال معتقدات خاطئة عن سبب قلة حليب الأم .

ومن هذه المعتقدات الخاطئة :

الأم النحيفة يكون حليبها غزيراً، والسمينة يكون حليبها قليلاً ، وأيضا ينقسم حليب الأم إلى نوعين يعرفان عند العامة بالماعزي والبقري، والماعزي لا يزيد وزن الطفل ولا يشبعه ، كما أن الأم الغيورة يكون حليبها قليلاُ ولا يسمن ويغذي الطفل ، وأن هناك نوعاً من الحليب يعرف بالحليب السماوي بكسر السين ويعني أن هذا الحليب مثل السم يسري في بدن الطفل ويسبب له المرض والنحافة.

ومن جانبه كشف دكتور مرتضى عن صحة هذه المعتقدات وأسباب قلة لبن الأم ، حيث قال ، استخدام الرضاعة الصناعية بمجرد ولادة الطفل خصوصاً إذا كانت الأم عاملة وستعود لوظيفتها.

وعدم قدرة الرضيع على المص، لأن المص يحفز إنتاج الحليب ، ونقص الهرمونات لدى الأم ، وأيضا عدم تقديم الثدي للطفل بمجرد ولادته وتقديم الماء والسكر مثلاً.

وعدم إرضاع الطفل ليلاً علماً أن الرضاعة ليلاً تزيد من إنتاج الحليب ، وعدم الرضاعة من الثديين والتركيز على ثدي واحد ، ووجود مشاكل في حلمة الأم أو أمراض في الثدي.