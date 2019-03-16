بالفيديو.. تعرف على سعر أسرع ” كروس ” في العالم ومزاياها الخارقة

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” Seat ” الأوروبية عن طرح مركبة ” Cupra R ST ” بالأسواق نهاية العام الجاري والتي ستكون أسرع سيارات الكروس في العالم .

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 36، و40 أف دولار ، حيث تمتاز بهيكل كروس أوفر إنسيابي بطول 4.5 م وعجلات بمقاس 19إنشا تمكنها من السير بسرعة في الطرق الوعرة، إضافة إلى مصابيح متطورة تتحرك مع تغيير إتجاه حركة المقود .

كما تمتاز المركبة بجناح هوائي في مؤخرة الهيكل لزيادة ثبات السرعات ، ومحرك توربيني بـ4 أسطوانات ، وعزم 30 حصان ، وتنطلق بسرعة 100 كم في أقل من 4 ثوان لتصل سرعتها إلى 259كم /ساعة .