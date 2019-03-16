إيسكو في قائمة الملكي بعودة زيدان

ماجد محمد(صدى):

أجرى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عدد من التغييرات في أول مباراة له بعد عودته لقيادة الفريق الملكي .

حيث استدعى زيدان لاعبه الشاب ايسكو لمواجهة سيلتا فيغو مساء اليوم السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الليغا.

وشهدت القائمة كذلك عودة المهاجم الشاب ماريانو دياز فيما يغيب عن الفريق كل من: فاييخو ، وكارفاخال ، و كاسيميرو ، بالإضافة إلى ماركوس يورتي ، و”لوكاس فاسكيز”، وكذلك فينيسيوس جونيور .

وجاءت قائمة النادي الملكي كالتالي:

حراسة المرمى ، كورتوا، نافاس، لوكا زيدان ، وفي خط الدفاع: ، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون .

وخط الوسط ، كروس، مودريتش، أسينسيو، براهيم دياز، إيسكو، داني سيبايوس ، وفي خط الهجوم، ماريانو دياز، كريم بنزيما، جاريث بيل.