” ليفاندوفيسكي ” يكشف عرض ” رونالدو ” الخفي ورده عليه

نواف السالم(صدى):

كشف نجم بايرن ميونخ اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي أن راموس وكريستيانو رونالدو طالباه بالإنتقال إلى صفوف ريال مدريد على هامش مواجهة الفريقين الموسم الماضي.

ورداً على إستفسار صحيفة “آس” حول الموقف قال ليفاندوفيسكي : نعم، أنت تعلم، أنك إذا لعبت بمستوى عالٍ فالجميع يطلب منك أنّ تكون في فريقه .

وتابع : كانت هناك العديد من الفريق تريدني، لكن الشيء الأكثر أهمية هو ما أريده، وماذا قررت، لذلك هذه المرة، لا أفكر في خطوة أخرى في مسيرتي الكروية ، مشدداً على تمسكه بناديه الحالي .