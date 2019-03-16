صباح الجزائري تكشف حقيقة تأجيل عرض مسلسل ” باب الحارة ” 

دمشق(صدى):

كشفت الفنانة السورية صباح الجزائري، عن حقيقة عرض مسلسل ” باب الحارة ” في رمضان المقبل، قائلة: ” أقدم اعتذاري للجمهور الكريم الذي كان ينتظر باب الحارة هذا العام، إذ تم تأجيل عرضه إلى العام القادم ” .

ونفت صباح الجزائري أنباء عن مشاركتها في ” باب حارة ” آخر، موضحة أنها بدأت مع مخرج العمل الأصلي، بسام الملا وستبقى معه.

وجسدت صباح الجزائري في أحداث مسلسل ” باب الحارة ” دور ” سعاد أم عصام ” زوجة ” أبو عصام ” ، الذي يجسد شخصيته الممثل السوري، عباس النوري.