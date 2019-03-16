سفارة المملكة بنيوزيلندا تكشف الحالة الصحية لـ ” الأنصاري “

ويلينجتون(صدى):

أكدت سفارة المملكة في نيوزلاندا أن المواطن ” أصيل الأنصاري ” الذي أصيب في الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش أمس حالته الصحية مستقرة ، وذلك بعد أن أجرى عملية جراحية صباح اليوم .

وتطمئن السفارة ذوي المواطن بأنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى غداً الأحد بعد تمام شفاءه ، حيث قام موظفو السفارة بزيارته ومتبعة حالته .

وقالت الزيارة في بيانها : قام موظفو السفارة بزيارة المواطن أصيل الأنصاري؛ في المستشفى والاطمئنان على صحته؛ حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن، ومن المتوقع خروجه من المستشفى، غداً الأحد، بفضلٍ من الله، ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين .