أحد الناجين يروي تفاصيل جديدة عن حادث نيوزيلندا الإرهابي

ويلينجتون(صدى):

كشف أحد المصلين الناجين من إطلاق النار داخل مسجد لينوود، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الذي نفّذه إرهابي أسترالي على مسجدَيْن في مدينة كرايست تشيرتش أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل 49 شخصاً، قائلا إن صديقه خاطر بحياته للتصدّي للمهاجم المسلح، وصارعه من أجل السيطرة على سلاحه.

وأوضح أحد المصلين الناجين، أن ” الشاب الذي يهتم عادة بالمسجد.. تحين الفرصة للانقضاض على المسلح، بل تمكّن من انتزاع بندقيته “.

ولفت أحد الناجين:” حاول البطل أن يطارد المسلح ويطلق النار، لكنه لم يتمكن من ذلك.. ثم ركض وراءه، لكن كان هناك أشخاص ينتظرون الجاني في سيارة.. وهرب “.

وأبان أحد الناجين أنه سمع أصوات طلقات نارية، مشيرا أن ” مطلق النار كان قريباً جداً. لقد كان الناس خائفين، وكان هناك صراخ، وحاولت أن أحمي نفسي ” .

وأوضح أنه شاهد المسلح وهو يدخل للمسجد، ويطلق النار على عدد من كِبار السن الذين كانوا يجلسون في آخره، مشيراً إلى أن المهاجم كان يرتدي سترة واقية، ويطلق النار بعنف.

وتابع أن الأصدقاء المحيطين الذين كانوا بجواره في المسجد أُصيبوا إما في الصدر أو الرأس، مردفا أن أحد أصدقائه تُوفي في مكان الحادث بعد نزيف استمر نحو نصف ساعة.

وشكّل الهجوم على المسجدَيْن في نيوزيلندا صدمة للمسلمين وغيرهم من المواطنين في هذا البلد، الذي لم يشهد حوادث كراهية مماثلة كتلك التي وقعت أمس الجمعة.

يذكر أن الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت؛ هاجم المسجدَيْن بأسلحة رشاشة، وألقت الشرطة القبض عليه، ووجّهت إليه محكمة نيوزيلندية تهمة القتل.