فيسبوك يحظر منشورات ” المحشي “

وكالات(صدى):

في خطوة غريبة من نوعها ، قامت إدارة الشبكة الإجتماعية الأضخم عالمياً ” فيسبوك ” بحظر وصفة لتحضير الطبق الشرقي المعروف ” محشي الملفوف ” وصوره ، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من نشرها .

واعتبر ” فيسبوك ” أن هذه الصور تعد إنتهاك لقواعد المجتمع ، الأمر الذي أثار إندهاش أصحاب تلك المنشورات من رد الفعل الغريب تجاه وجبة مشهورة في العديد من الدول .

وقال صاحب أحد منشورات وصفة ” المحشي ” : الوصفة عادية. لقد فوجئت اليوم بمعرفة أن إدارة فيسبوك قامت بحظرها، على ما يبدو أن اسم الطبق لم يعجب مارك زوكربيرج .