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فيسبوك يحظر منشورات ” المحشي “

فيسبوك يحظر منشورات ” المحشي “
وكالات(صدى):

في خطوة غريبة من نوعها ، قامت إدارة الشبكة الإجتماعية الأضخم عالمياً ” فيسبوك ” بحظر وصفة لتحضير الطبق الشرقي المعروف ” محشي الملفوف ” وصوره ، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من نشرها .

واعتبر ” فيسبوك ” أن هذه الصور تعد إنتهاك لقواعد المجتمع ، الأمر الذي أثار إندهاش أصحاب تلك المنشورات من رد الفعل الغريب تجاه وجبة مشهورة في العديد من الدول .

وقال صاحب أحد منشورات وصفة ” المحشي ” : الوصفة عادية. لقد فوجئت اليوم بمعرفة أن إدارة فيسبوك قامت بحظرها، على ما يبدو أن اسم الطبق لم يعجب مارك زوكربيرج .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8558 ] نشر منذ 35 دقيقة

ذوقوهم محشي ويرجعون الصور

[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 28 دقيقة

مالهم حق يمنعونها ,,

[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 5 دقائق

كيف انتهاك لقواعد المجتمع

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