فيسبوك يحظر منشورات ” المحشي “
في خطوة غريبة من نوعها ، قامت إدارة الشبكة الإجتماعية الأضخم عالمياً ” فيسبوك ” بحظر وصفة لتحضير الطبق الشرقي المعروف ” محشي الملفوف ” وصوره ، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من نشرها .
واعتبر ” فيسبوك ” أن هذه الصور تعد إنتهاك لقواعد المجتمع ، الأمر الذي أثار إندهاش أصحاب تلك المنشورات من رد الفعل الغريب تجاه وجبة مشهورة في العديد من الدول .
وقال صاحب أحد منشورات وصفة ” المحشي ” : الوصفة عادية. لقد فوجئت اليوم بمعرفة أن إدارة فيسبوك قامت بحظرها، على ما يبدو أن اسم الطبق لم يعجب مارك زوكربيرج .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8558 ] نشر منذ 35 دقيقة
ذوقوهم محشي ويرجعون الصور
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 28 دقيقة
مالهم حق يمنعونها ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 5 دقائق
كيف انتهاك لقواعد المجتمع