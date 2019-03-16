” الشورى ” يؤيد مقترح بمنع المدانين بالتحرش الجنسي من العمل بالتعليم

الرياض(صدى):

قدم أعضاء مجلس الشورى، فيصل آل فاضل، ونورة المساعد، وموضى الخلف مقترح يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للأطفال في المواقع المختلفة كالمدارس، والمعاهد، والأندية والمراكز الرياضية والترفيهية، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل من التحرش.

ومن جانبها، عملت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى، على تأييد المقترح لتعديل على نظام حماية الطفل، يمنع عمل المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في وظائف أو مهن تتيح لهم التعامل مع الأطفال.

ويأتي المقترح لتزايُد أعداد البلاغات حول جرائم التحرش والاستغلال الجنسي للأطفال خاصة عبر الإنترنت، فضلًا عن الآثار النفسية والجسدية التي تلحق بالأطفال جراء التحرش، والتي تستمر معهم على المدى الطويل وتؤثر على حياتهم.