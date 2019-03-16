بعد غد.. الوليد بن طلال في لقاء تليفزيوني على الهواء
يحل الأمير الوليد بن طلال ضيفاً في لقاء تليفزيوني بعد غدٍ الإثنين في تمام العاشرة مساءً ، وذلك في لقاء مرتقب لمناقشة عدد من القضايا .
ومن المقرر أن يدير الحوار الإعلامي عبد الله المديفر في برنامجه ” في الصورة ” المذاع عبر قناة ” روتانا خليجية ” ، والذي أعلن عن لقاءه الحصري مع سمو الأمير .
وأكد ” المديفر” أن الحديث سيتطرق إلى جوانب سياسية وإقتصادية ورياضية وإجتماعية شاملاً أسئلة جرئية تستحوذ على إجابات شفافة .
الاثنين 18 مارس، 10 مساء، على شاشة #خليجية
لقاء حصري مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز عبر برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر.. ترقبونا#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/bYkUKIOqek
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 16, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب ننتظرك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4723 ] نشر منذ 4 دقائق
سموة مثقف و طليق اللسان صادق و نحن في إنتظار اللقاء