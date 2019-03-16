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بعد غد.. الوليد بن طلال في لقاء تليفزيوني على الهواء

بعد غد.. الوليد بن طلال في لقاء تليفزيوني على الهواء
نايف السالم(صدى):

يحل الأمير الوليد بن طلال ضيفاً في لقاء تليفزيوني بعد غدٍ الإثنين في تمام العاشرة مساءً ، وذلك في لقاء مرتقب لمناقشة عدد من القضايا .

ومن المقرر أن يدير الحوار الإعلامي عبد الله المديفر في برنامجه ” في الصورة ” المذاع عبر قناة ” روتانا خليجية ” ، والذي أعلن عن لقاءه الحصري مع سمو الأمير .

وأكد ” المديفر” أن الحديث سيتطرق إلى جوانب سياسية وإقتصادية ورياضية وإجتماعية شاملاً أسئلة جرئية تستحوذ على إجابات شفافة .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 50 دقيقة

طيب ننتظرك

[ عدد التعليقات: 4723 ] نشر منذ 4 دقائق

سموة مثقف و طليق اللسان صادق و نحن في إنتظار اللقاء

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