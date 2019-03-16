جوانب من حياة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل التي رحلت عن عالمنا أمس
تُشيع جنازة الأميرة الراحلة ” البندري ” بعد صلاة عصر اليوم السبت بجامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض ، والتي توفيت أمس الجمعة بعد رحلة طويلة من العمل الخيري والإجتماعي في ربوع المملكة .
وتعد الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل حفيدة ثالث ملوك المملكة الأمير فيصل بن عبد العزيز ، كما أنها حفيدة رابع الملوك من طرف والدتها الأميرة موضى بنت الملك الراحل خالد بن عبد العزيز .
ومن المعروف أن الأمير البندري –رحمها الله- شغلت عضوية العديد من المنظمات غير الربحية منها النسائي الخيري ومنها جمعيات مكافحة الأمراض كمرض فرط الحركة وغيره ، ولجان تحكيم جوائز المرأة وغيرها .
كما كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية التي نعتها بأحر العبارات ، وكانت آخر فعالية شاركت فيها الثلاثاء الماضي حول دور المؤسسة في التنمية المستدامة للطفل بالمؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات الطفل ، وقد نعتها العديد من الناشطات في هذا المجال معبرات عن مصابهن الجلل .
وكانت –رحمها الله – من خريجات الأدب الإنجليزي بجامعة الملك سعود ، كما حصلت على درجة الماجيستير في السياسات العامة من جامعة هارفاد –جون كينيدي للدراسات الحكومية بالولايات المتحدة هام 1998م .
Pocatello[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم صل على سيدنا محمد
الله يرحمها ويرحم والدي ووالدتي ويرحم جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وارحمني معهم ياارحم الراحمين
اللهم صل على سيدنا محمد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، ويحسن عزاء اسرتها الكريمه ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، ويحسن عزاء اسرتها الكريمه ,, آمين ,,
Pocatello[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم صل على سيدنا محمد
عظم الله اجر أسرتها الكريمة واحسن الله عزاهم
اللهم اجعلها في جنة الفردوس الاعلى
اللهم صل على سيدنا محمد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39735 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39735 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39735 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه