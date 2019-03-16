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جوانب من حياة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل التي رحلت عن عالمنا أمس

جوانب من حياة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل التي رحلت عن عالمنا أمس
الرياض(صدى):

تُشيع جنازة الأميرة الراحلة ” البندري ” بعد صلاة عصر اليوم السبت بجامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض ، والتي توفيت أمس الجمعة بعد رحلة طويلة من العمل الخيري والإجتماعي في ربوع المملكة .

وتعد الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل حفيدة ثالث ملوك المملكة الأمير فيصل بن عبد العزيز ، كما أنها حفيدة رابع الملوك من طرف والدتها الأميرة موضى بنت الملك الراحل خالد بن عبد العزيز .

ومن المعروف أن الأمير البندري –رحمها الله- شغلت عضوية العديد من المنظمات غير الربحية منها النسائي الخيري ومنها جمعيات مكافحة الأمراض كمرض فرط الحركة وغيره ، ولجان تحكيم جوائز المرأة وغيرها .

كما كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية التي نعتها بأحر العبارات ، وكانت آخر فعالية شاركت فيها الثلاثاء الماضي حول دور المؤسسة في التنمية المستدامة للطفل بالمؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات الطفل ، وقد نعتها العديد من الناشطات في هذا المجال معبرات عن مصابهن الجلل .

وكانت –رحمها الله – من خريجات الأدب الإنجليزي بجامعة الملك سعود ، كما حصلت على درجة الماجيستير في السياسات العامة من جامعة هارفاد –جون كينيدي للدراسات الحكومية بالولايات المتحدة هام 1998م .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صل على سيدنا محمد
الله يرحمها ويرحم والدي ووالدتي ويرحم جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وارحمني معهم ياارحم الراحمين
اللهم صل على سيدنا محمد

[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، ويحسن عزاء اسرتها الكريمه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، ويحسن عزاء اسرتها الكريمه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صل على سيدنا محمد
عظم الله اجر أسرتها الكريمة واحسن الله عزاهم
اللهم اجعلها في جنة الفردوس الاعلى
اللهم صل على سيدنا محمد

[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه

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