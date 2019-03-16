بالصور.. حادث تصادم يتسبب في إصابة 7 أشخاص بالقصيم
وقع حادث تصادم، صباح اليوم السبت، على طريق النبقية بالنفود، شرقي منطقة القصيم؛ ما تتسبب في إصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة.
ومن جانبه، أوضح محمد بن عبدالله الجعيثن، المتحدث الرسمي مدير إدارة الإتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أنه في تمام الساعة 00:34 بتوقيت مكة المكرمة، تلقت غرف العمليات بلاغا بوقوع حادث سير بالنبقية، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.
وأشار ” الجعثين ” إلى أن 4 فرق إسعافية تحركت إلى موقع الحادث، من الهلال الأحمر، مع بقية الجهات الأخرى المشاركة، بالإضافة إلى تواجد القائد الميداني بالموقع؛ لافتًا إلى أنه إسعاف حالة وحيدة، بموقع الحادث، فيما نقلت 6 حالات إلى مستشفيي الأسياح العام، وبريدة المركزي، 4 منهم إصابة متوسطة، و2 إصابتهما طفيفة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 58 دقيقة
الحمد لله على السلامه ، وربنا يتمم لهم الشفاء ,,
,, الركاده وعدم التهور والهواده ، زينه ومحمودة العواقب في القياده ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69180 ] نشر منذ 58 دقيقة
الحمد لله على السلامه ، وربنا يتمم لهم الشفاء ,,
,, الركاده وعدم التهور والهواده ، زينه ومحمودة العواقب في القياده ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 47 دقيقة
حمدا لله على سلامتهم