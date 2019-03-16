أطعمة تهدد من تزيد أعمارهم عن 30 عاما

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء تغذية، أن هناك بعض الأطعمة الضارة لمن تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، كما نصحوهم بالتخلّي عن السكر؛ لأنه سام للأنسجة الدهنية السكر ويؤثر سلبًا على البشرة، فيجعلها غير ناعمة.

وأوضح الخبراء، أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى التهاب مزمن في الأنسجة الدهنية؛ الأمر الذي يؤدي إلى جميع الأمراض المرتبطة بالعمر؛ مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وتصلب الشرايين، ومرض السكري، فيما يجب ألا يشمل النظام الغذائي الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المختلفة، مثل البطاطس المقلية والبطاطا المقرمشة وغيرهما.

وفي السياق نفسه، أشار الخبراء إلى أن الدهون المتحوّلة تؤدي إلى تصلب الشرايين، وحتى أكثر مما يسمى الأحماض الدهنية المشبعة؛ مشددين على الحاجة إلى استبدال زيوت عباد الشمس والذرة وفول الصويا بزيت الزيتون وبذور الكتان؛ بينما تم إدراج اللحوم المصنعة ومنتجات الدقيق الأبيض في قائمة المنتجات الخطرة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا.