بالفيديو.. تطور مذهل في عجلات سيارات فورد إكسبلورر 2020: تصلح نفسها ذاتيا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت سيارة فورد اكسبلورر 2020 الجديدة، عن تطور مذهل في عجلاتها الميشلان الت تحمل اسم Selfseal؛ حيث تقوم بإصلاح نفسها بنفسها ذاتيًا التي توفر الكثير من الوقت والجهد على الأفراد.

وتعتمد تقنية عمل هذه العجلات المتطورة على مادة مبطنة داخل العجل تعمل على منع تسرب الهواء بسبب ثقب المسامير، وهذه المادة تحمل العجل بحد أقصى حتى 6.35 سم في القطر، والتي تمنع تسرب الهواء بنسبة 90% من العجل في حال تعرضها للثقب مما يجعل السائق يواصل رحلته على مدار أسابيع حتى لو كان العجل مثقوب.

وأكدت التقارير، أن تلك العجلات ستتوفر في البداية على فورد إكسبلورر 2020 بشكل قياسي في نسخ؛ إكسبلورر بلاتنيوم 2020 ، و اكسبلورر ليمتد هايبرد التي تعمل بنظام دفع ثنائي للعجلات أو دفع رباعي للعجلات، ويبلغ حجم هذا العجل من ميشلان 255/55/20.