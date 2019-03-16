” لويس فيتون ” عن المنتجات التي تستلهم جاكسون: ” لن تطرح للبيع “

باريس(صدى):

قررت دار لويس فيتون الفرنسية للأزياء سحب المنتجات التي تستلهم مايكل جاكسون من مجموعتها لملابس الرجال الخاصة بصيف 2019، وذلك عقب عرض فيلم وثائقي يزعم تحرش نجم البوب الراحل جنسيا بأطفال.

ومن جانبها، أكدت متحدثة باسم لويس فيتون أن المنتجات التي تستلهم جاكسون لن تطرح للبيع، معللة أنها في ذلك الوقت لم تكن تعلم بشأن فيلم “ليفينغ نيفرلاند” (الخروج من نيفرلاند) الوثائقي الذي يقول فيه رجلان بالغان إن جاكسون تحرش بهما جنسيا حين كانا صغيرين.

ولفت مايكل بروك، الرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون: “نرى أن المزاعم الواردة في الفيلم الوثائقي مزعجة للغاية”، موضحا أن الشركة ملتزمة تماما بدعم قضية حماية الأطفال.

هذا وقد وصفت أسرة جاكسون التغطية الإعلامية للاتهامات بأنها “إعدام علني دون محاكمة” وقالت إنه “بريء مئة بالمئة”