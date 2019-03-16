” صلاح ” : هجوم نيوزيلندا الإرهابي ” شر خالص “

ماجد محمد(صدى):

أعرب نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح عن حزنه العميق إثر حادث نيوزيلندا الإرهابي ، مقدماً خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا ” الشر الخالص ” حسب وصفه .

وقال ” صلاح ” عبر حسابه الشخصي على موقع التوين المصغر ” تويتر ” : أنباء مفزعة ترد من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي لأسر أولئك الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا العمل من الشر الخالص .

وأعاد تغريدة ” صلاح ” أكثر من 18 ألف متابع ، فيما سجل إعجابه بها أكثر من 100 ألف شخص ، تعقيباً على الحادث الذي وقع أمس وقُتل على أثره 49 مسلم رمياً بالرصاص أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست نشيرتش النيوزيلندية .