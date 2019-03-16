بالصور.. رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب احتراما لضحايا المسجدين

ويلينجتون(صدى):

زارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مركز ” كانتربري ” اللاجئين المسلمين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين.

وأعربت رئيسة الوزراء التي ظهرت مرتدية الحجاب خلال زيارتها، عن التعاطف والحب لكل المجتمعات المسلمة.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعلنت في تصريحات لها أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم على مسجدين بأسلحة نارية الجمعة، كان ينوي مواصلة هجماته، لولا أن قبضت عليه الشرطة.

وقالت للصحفيين في كرايست تشيرتش الجاني كان متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه.