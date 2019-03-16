إلزام المطاعم والمقاهي بالإفصاح عن مسببات الحساسية بوجباتهم

الرياض(صدى):

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنشآت الغذائية بالكشف عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات التي تقدمها، كما أمهلتهم لتصحيح أوضاعهم حتى تاريخ 2019/‏9/‏30، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حالة عدم الالتزام.

وأوضحت الهيئة، أن هناك 3 متطلبات عامة للإفصاح، وتشمل: سهولة الوصول لبيانات المكونات المسببة للحساسية بقوائم الطعام بمكان واضح للمستهلك النهائي، وأن تكون باللغة العربية وإمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى، وتوضيح المكونات المسببة للحساسية على جميع قوائم الطعام المعروضة.

وفي السياق نفسه، تضمن التعميم الذي أطلقته ” الغذاء والدواء ” كلا من: المطاعم، والمقاهي، ومحلات الآيس كريم، والمخابز والحلويات، والكافتيريا، والمخابز الموجودة داخل المتاجر، والمتنزهات الترفيهية.