تقنية جديدة تسمح بـ ” تصميم الأطفال ” حسب الطلب ومطالب بمنعها
طالب مجموعة من الباحثين وكبار العلماء في 7 دول بضرورة وقف تقنية التعديل الوراثي للجينات والتي تم إستخدامها العام الماضي في إنتاج طفلتين تؤم بعد تعديل صفاتهن الوراثية .
واعترف العلماء بمخاوف من تأثير تلك التقنية على الجنس البشري والتي قد تتسبب في ” تصميم أطفال ” وفق الأهواء مما يعصف بأخلاقيات التقنية ويسبب ” مغامرات ” في إنتاج النوع البشري .
جاء ذلك في دورية نيتشر أمس الخميس ، حيث طالب الباحثون بحظر إستخدام تلك التقنية لحين صياغة مبادئ دولية لتوجيه إستخدامها ، ويستثنى من الحظر البحث العلمي فقط .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69168 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69168 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 5 دقائق
استغفرالله العظيم