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تقنية جديدة تسمح بـ ” تصميم الأطفال ” حسب الطلب ومطالب بمنعها

تقنية جديدة تسمح بـ ” تصميم الأطفال ” حسب الطلب ومطالب بمنعها
متابعة- أميرة خالد(صدى):

طالب مجموعة من الباحثين وكبار العلماء في 7 دول بضرورة وقف تقنية التعديل الوراثي للجينات والتي تم إستخدامها العام الماضي في إنتاج طفلتين تؤم بعد تعديل صفاتهن الوراثية .

واعترف العلماء بمخاوف من تأثير تلك التقنية على الجنس البشري والتي قد تتسبب في ” تصميم أطفال ” وفق الأهواء مما يعصف بأخلاقيات التقنية ويسبب ” مغامرات ” في إنتاج النوع البشري .

جاء ذلك في دورية نيتشر أمس الخميس ، حيث طالب الباحثون بحظر إستخدام تلك التقنية لحين صياغة مبادئ دولية لتوجيه إستخدامها ، ويستثنى من الحظر البحث العلمي فقط .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 69168 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 69168 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 5 دقائق

استغفرالله العظيم

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