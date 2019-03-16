عبير صبري توضح سبب أزمة الدراما المصرية وتطالب بتخفيض أجور الفنانين

القاهرة(صدى):

قالة الفنانة المصرية عبير صبري أن ما تعاني منه الدراما المصرية من أزمات سببه المبالغة في أجور النجوم، ما كاد يقضي على المهنة.

وأضافت في تصريحا صحفية لها، أنها ترى أن هناك محاولات لإصلاح ما حدث، ولكي ينجح ذلك لابد من أن تكون الأجور منطقية، وأنا متفائلة بما هو قادم.

وفي ردها على سؤال هل تريد أن يشمل تخفيض الأجور كل الممثلين، قالت لا، لأن هناك ممثلين يتقاضون أجوراً طبيعية، وبالتالي لا يجوز التقليل منها، فأنا أقصد من يتقاضون ملايين الجنيهات المصرية.