منها شرط عدم الإنجاب.. مدير الإفتاء بجازان يجيز مخالفة بعض شروط ” المسيار “

تركي السالم(صدى):

أجاز مدير مركز الإفتاء بجازان، الشيخ محمد شيبة، للمرأة في زواج المسيار، مخالفة بعض الشروط المتفق عليها قبل الزواج.

وأوضح شيبة أنه من بين الشروط التي يجوز مخالفتها ،شرط عدم الإنجاب، مشيرًا إلى أن مخالفة بعض الشروط لا بأس بها، حتى لو من دون علم الزوج.

وأكد أنه لا يجوز اشتراط عدم الإنجاب لأنه شرطًا مخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.

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