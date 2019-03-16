منها شرط عدم الإنجاب.. مدير الإفتاء بجازان يجيز مخالفة بعض شروط ” المسيار “
أجاز مدير مركز الإفتاء بجازان، الشيخ محمد شيبة، للمرأة في زواج المسيار، مخالفة بعض الشروط المتفق عليها قبل الزواج.
وأوضح شيبة أنه من بين الشروط التي يجوز مخالفتها ،شرط عدم الإنجاب، مشيرًا إلى أن مخالفة بعض الشروط لا بأس بها، حتى لو من دون علم الزوج.
وأكد أنه لا يجوز اشتراط عدم الإنجاب لأنه شرطًا مخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69134 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اصلاً هو فيه زواج مسيار ، جائز ..؟
,, هذا زواج متعه ، الذي تحرمه الشريعة الإسلاميه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69134 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اصلاً هو فيه زواج مسيار ، جائز ..؟
,, هذا زواج متعه ، الذي تحرمه الشريعة الإسلاميه ,,
برر[ عدد التعليقات: 1066 ] نشر منذ 5 دقائق
نعم جايز وانا راح أتزوج احييه بس