بالصور.. منفذ مذبحة نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة ويشير بإشارة مستفزة!

ويلينجتون(صدى):

مثُل منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا ” برينتون تارنت ” ،اليوم السبت أمام المحكمة حيث وجهت إليه تهمة القتل.

وظهر الإرهابي تارنت 28 عامًا، وهو ينظر لكاميرات المصورين ،موجهًا لهم إشاره مستفزة بيده.

وأدى الإرهابي علامة الـ OK وهي علامة اكتسبت شهرة خلال السنوات الماضي، ويستخدمها العنصريون والنازيون الجدد، للتعبير عن اعتقادهم بأن الأفراد ذو العِرق والأصل الأبيض هم أسياد على كل البشر من الأعراق الأخرى.

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