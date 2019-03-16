وفاة غامضة لعارضة أزياء مغربية اعتادت حضور حفلات جنسية!

مليكة فؤاد(صدى):

فتح قضاة إيطاليون، أمس الجمعة، تحقيقا موسعًا، في جريمة قتل محتملة، بعد وفاة مثيرة للريبة لعارضة أزياء مغربية.

وأوضحت مصادر أن عارضة الأزياء المتوفاة كانت ضيفة معتادة على ما يعرف باسم الحفلات ” الجنسية ” لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.

ولقيت العارضة حتفها في الأول من مارس، وذلك بعد شهر من دخولها مستشفى في ميلانو بسبب ألم حاد في المعدة، ومع ذلك لم يعلن عن الوفاة سوى أمس الجمعة.

وقال كبير ممثلي الادعاء في ميلانو ،إن الأطباء لم يحددوا سببا يفسر الوفاة، مشيرا إلى وجود العديد من الأمور ” غير الطبيعية ” في السجلات الطبية لها.

وكانت عارضة الأزياء قد أدلت بشهادتها في 2012 خلال محاكمة برلسكوني الذي اتهم بدفع مبالغ مالية مقابل ممارسة الجنس مع قاصر.

وذكرت صحف إيطالية أن العارضة كانت تكتب كتابا عن تجاربها وأن قضاة التحقيق حصلوا على نسخة من نصه عقب وفاتها.