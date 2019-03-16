بدء تشييع ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

ويلينجتون(صدى):

بدأت نيوزيلندا اليوم السبت، تشييع جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين، والبالغ عددهم 50 مصليا.

وجرى التخطيط لتنظيم جنازات اليوم السبت لبعض الضحايا، الذين ولد العديد منهم في الخارج.

وذكرت الشرطة أنها احتجزت ثلاثة أشخاص ووجهت اتهامات بالقتل لرجل في أواخر العشرينات.، ومثل أمام محكمة اليوم السبت، حيث أمرت باستمرار حبسه لحين مثوله أمام المحكمة العليا في الخامس من أبريل.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش: ” تحقيقاتنا لا تزال في مراحلها الأولى وسوف نبحث جيدا لتكوين صورة عن أي أفراد ضالعين، وكل أنشطتهم قبل هذا الهجوم المروع ” .

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