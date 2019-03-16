تفاصيل الحفل الثاني لعمرو دياب بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

يستعد المطرب المصري عمرو دياب، لحفله الغنائي الثاني في الدمام يوم 22 مارس الجاري، ضمن مهرجان موسم الشرقية الغنائي.

وتنوعت أسعار التذاكر، حيث بلغت أسعار الجالسين في الصفوف الأولى من المسرح 1995.00 ريال، أما الجالسين بالقرب من المسرح قليلًا فجاءت أسعار التذاكر 395.00 ريال.

وبالنسبة لأسعار حجز الحفل للواقفين: 695.00 ريال، و295.00 ريال، حسبما أعلن الموقع.

يذكر أن الموقع الرسمي لمهرجان الشرقية الغنائي، قد أعلن عن تواجد مغني الراب الأمريكي ” فرنش مونتانا ” والمغني الأمريكي إيكون، مع عمرو دياب، في نفس اليوم.

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