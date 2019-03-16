” المغامسي ” يوجه رسالة لاصحاب الرأي والسياسيين بشأن هجوم نيوزيلندا

عادل الحربي(صدى):

دعا إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، بالتزامن مع مجزرة نيوزيلندا، قادة العالم وأصحاب الفكر والرأي والسياسيين للابتعاد تماماً عن خطاب الكراهية.

وطالب بعدم تعميم الحادث الإرهابي، وأن تقرأ بحكمة ،قائلا: ” إذا عممنا هذه الحادثة فإن الناس بقصد منهم أو بغير قصد ستكون منهم ردة فعل غير صحيحة، ولذلك لا بد من التأني ،واحتساب هؤلاء شهداء عند الله والحفاظ على البقية الباقية الذين يعيشون في نيوزلاندا ” .

وحذر المغامسي من أنه إذا أطلق خطاب الكراهية بلا قيد ينجم عنه مثل هذه الأفعال وهو ما ظهر جلياً في سلوك الإرهابي الذي يحمل في عقليته أفكاراً غير صحيحة عن الإسلام وعن أهله.

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