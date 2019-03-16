بالصورة.. فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها
كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده، أمس الجمعة، عن تعرضها لوعكة صحية، طالبة من جمهورها الدعاء.
ونشرت عبده مجموعة آيات قرآنية، وطالبت متابعيها بالدعاء لها ،قائلة: ” ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين ” .
من جانبه علقت الفنانة الإماراتية أحلام، قائلة: ” استودعناك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، بعد الشر على قلبك، ونصحتها بأن تحصن نفسها وتكثر من الاستغفار ” .
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،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3784 ] نشر منذ 1 ساعة
اطلبي العفوا من الله وتوبي ..
اااا[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيكي ويعافيكي يا رب