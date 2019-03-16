بالصورة.. فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها

القاهرة(صدى):

كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده، أمس الجمعة، عن تعرضها لوعكة صحية، طالبة من جمهورها الدعاء.

ونشرت عبده مجموعة آيات قرآنية، وطالبت متابعيها بالدعاء لها ،قائلة: ” ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين ” .

من جانبه علقت الفنانة الإماراتية أحلام، قائلة: ” استودعناك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، بعد الشر على قلبك، ونصحتها بأن تحصن نفسها وتكثر من الاستغفار ” .

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