بعد إثارته الجدل.. الكلباني يسارع بحذف تغريدته عن مجزرة نيوزيلندا
أثارت تغريدة للداعية عادل الكلباني، علق فيها على المجزرة الدامية التي وقعت في مسجدين بجنوب نيوزيلندا، جدلا واسعًا.
وبعد الإعلان عن جنسية الإرهابي منفذ الهجوم فهو يحمل الجنسية الأسترالية، غرد الكلباني قائلاً: ” حادث نيوزيلاندا الارهابي ما يخفف المصاب إلا أن القاتل ليس مسلما، فكم قتل مصلون بأيدي مسلمين ” .
وتعرض الكلباني لانتقادات واسعة وموجة غضب كبيرة، ما اضطره لحذفها، ونشر تغريدة أخرى برر فيها سبب حذف تغريدته قائلاً: ” قد تسحب الكلمة لتوقيتها لا لمضمونها! ” .
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،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3780 ] نشر منذ 27 دقيقة
علية طلعات غلط احيانا ..
حاول توزنها قبل تقولها ✋
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48034 ] نشر منذ 9 دقائق
الي يغبنك أن هذا الكلام صدر من شخص كان في يوم من الأيام أمام للحرم
بينما بابا النصارى يقدم التعازي للمسلمين
على المصاب الجلل
والحادثة المؤلمة الي تقشعر منها الأبدان
وحذفك لتغريدتك تدل على شي واحد
أنك أحيانآ تغرد بدون شعور🤔