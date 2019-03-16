بعد إثارته الجدل.. الكلباني يسارع بحذف تغريدته عن مجزرة نيوزيلندا

نايف السالم(صدى):

أثارت تغريدة للداعية عادل الكلباني، علق فيها على المجزرة الدامية التي وقعت في مسجدين بجنوب نيوزيلندا، جدلا واسعًا.

وبعد الإعلان عن جنسية الإرهابي منفذ الهجوم فهو يحمل الجنسية الأسترالية، غرد الكلباني قائلاً: ” حادث نيوزيلاندا الارهابي ما يخفف المصاب إلا أن القاتل ليس مسلما، فكم قتل مصلون بأيدي مسلمين ” .

وتعرض الكلباني لانتقادات واسعة وموجة غضب كبيرة، ما اضطره لحذفها، ونشر تغريدة أخرى برر فيها سبب حذف تغريدته قائلاً: ” قد تسحب الكلمة لتوقيتها لا لمضمونها! ” .

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